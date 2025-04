Pechino Express 2025 il rammarico di Antonio Rossi per aver festeggiato il primo compleanno di sua figlia a 9 anni e le forza delle Sorelle

Vanityfair.it - Pechino Express 2025: il rammarico di Antonio Rossi per aver festeggiato il primo compleanno di sua figlia a 9 anni e le forza delle Sorelle Leggi su Vanityfair.it La prima tappa in Nepal del programma condotto da Costantino Della Gherardesca rivela nuove fragilità e un colpo di scena importante

Su questo argomento da altre fonti

Seconda tappa di Pechino Express 2025 ‘Fino al tetto del mondo’. Oggi dalle 21.15 in esclusiva su Sky e in streaming su Now va in onda la seconda puntata dell’adventure game di viaggio condotto da Costantino della Gherardesca insieme all’inviato Fru che nel corso delle serate porterà i concorrenti a fare tappa nelle Filippine, in Thailandia e infine in Nepal. Nella seconda tappa le nove coppie dovranno percorrere un totale di 187 chilometri passando per San Vicente, nell’isola di Palawan, e il ... 🔗quotidiano.net

Nessuna coppia è stata eliminata nella sesta puntata di Pechino Express 2025. Le Sorelle hanno rischiato di interrompere il loro viaggio, ma la tappa si è rivelata non eliminatoria. Primi classificati, dopo oltre 200 chilometri da Chiang Mai a Tah Ton, i Medagliati. Ecco cosa è successo nella puntata del 10 aprile.Continua a leggere 🔗fanpage.it

(Adnkronos) – Prosegue il viaggio di Pechino Express 2025. Oggi, giovedì 13 marzo, in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now, arriva la seconda tappa nelle Filippine della corsa che quest’anno porterà 'Fino al tetto del mondo'. Il conduttore Costantino della Gherardesca e l’inviato speciale Fru accompagneranno i viaggiatori in corsa tra San […] 🔗periodicodaily.com

Pechino Express 2025: il rammarico di Antonio Rossi per aver festeggiato il primo compleanno di sua figlia a 9 anni e le forza delle Sorelle; Elettra Lamborghini infiamma la quinta puntata di Pechino Express 2025: colpi di scena e l'eliminazione; Asia Argento, il dolore del ginocchio rotto: “Pochi mi sono stati vicino”; Dolcenera e Gigi Campanile, Complici di Pechino Express 2025/ Uniti contro gli attacchi volano ai primi posti. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pechino Express 2025: il rammarico di Antonio Rossi per aver festeggiato il primo compleanno di sua figlia a 9 anni e le forza delle Sorelle - La prima tappa in Nepal del programma condotto da Costantino Della Gherardesca rivela nuove fragilità e un colpo di scena importante ... 🔗vanityfair.it

Pechino Express: eliminati, chi ha vinto e semifinalisti - A cominciare l’ottava tappa di Pechino Express sono state cinque coppie di concorrenti: le Sorelle Samanta e Debora Togni, i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi, le Atlantiche Giaele De Donà e ... 🔗msn.com

Eliminati Pechino Express 2025: puntata 24 aprile/ Le sorelle Togni e le Atlantiche a rischio - Eliminati Pechino Express 2025, puntata 24 aprile: la sorelle Togni e le Atlantiche continuano ad essere considerate le coppie a rischio. 🔗ilsussidiario.net