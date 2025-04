Addio a Vincenzo Palmerio dirigente medico ed ex assessore regionale

È deceduto oggi, 24 aprile, dopo una breve malattia, Vincenzo Palmerio, 76 anni, dirigente medico in pensione, esponente di lungo corso della Democrazia cristiana, già assessore e consigliere regionale. Palmerio, nato a Mozzagrogna e residente a Lanciano, era ricoverato da qualche mese in ospedale.

