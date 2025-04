Liberazione rinviato lo spettacolo di liscio ma nessuna variazione per la cerimonia istituzionale

Le celebrazioni per l'80° anniversario della Liberazione si terranno, a Piacenza, confermando quasi tutti gli appuntamenti in programma nella giornata del 25 aprile, nel rispetto del lutto nazionale proclamato dal Governo a seguito della morte di Papa Francesco. L'Amministrazione comunale lo.

