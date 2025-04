Napoli Torino ballottaggio tra Raspadori e Spinazzola ecco la scelta di Conte

Napoli, proprio per la sfida con il Torino, bisogna segnalare una decisione importante di Conte su Raspadori e Spinazzola. Dopo aver battuto il Monza con il gol realizzato da Scott McTominay nella seconda frazione, dunque, il Napoli di Antonio Conte è atteso da un'altra gara decisiva per la lotta scudetto con l'Inter. I partenopei, infatti, giocheranno domenica sera allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Torino di Paolo Vanoli.Il Napoli, vista anche la gara casalinga della squadra di Simone Inzaghi contro la Roma di Ranieri, ha sicuramente l'obbligo di battere i granata per confermare il primato in classifica. Proprio per questo motivo, di fatto, bisogna segnalare decisione importante presa dallo stesso Antonio Conte.Napoli-Torino, ecco le scelte di Antonio Conte: le ultime da Castel VolturnoSecondo diverse indiscrezioni, rispetto alla trasferta contro il Monza di Alessandro Nesta, il tecnico salentino ha infatti scelto di cambiare il modulo.

