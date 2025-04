Juventus classifiche a confronto bianconeri a 5 rispetto alla scorsa stagione di Serie A Il Napoli di Conte a 22

Juventus, classifiche di Serie A a confronto: i bianconeri sono a -5 rispetto all'ultima Juve di Massimiliano Allegri alla 33esima giornataDopo la 33esima giornata di Serie A, la Juventus si trova con 5 punti in meno in classifica rispetto alla scorsa stagione. I bianconeri, attualmente quinti, stanno facendo peggio della stagione 2023-2024, l'ultima di Massimiliano Allegri alla guida della Juve. Milan ed Inter hanno rispettivamente 18 e 15 punti in meno rispetto allo scorso anno, mentre il Napoli di Conte si trova con 22 punti in più rispetto alla passata stagione.

