L intelligenza artificiale ci sta aiutando a capire il linguaggio dei delfini

capire il linguaggio dei delfini è da sempre una sfida difficilissima e affascinante per gli scienziati tra fischi, impulsi, versi molto acuti e, a volte, ritmati. Ma cosa accadrebbe se potessimo non solo ascoltare i delfini, ma anche decodificare i loro pattern comunicativi al punto da generare risposte realistiche? In occasione del National Dolphin Day, Google annuncia insieme ai ricercatori del Georgia Institute of Technology e al Wild Dolphin Project (WDP) importanti progressi su DolphinGemma: un modello di intelligenza artificiale di nuova generazione, progettato per imparare la struttura delle vocalizzazioni dei delfini e generare nuove sequenze sonore simili a quelle reali. Una vera svolta nella ricerca sulla comunicazione interspecie, che porta l'AI a perlustrare territori ancora inesplorati del nostro legame con il mondo marino. Agi.it - L'intelligenza artificiale ci sta aiutando a capire il linguaggio dei delfini Leggi su Agi.it AGI -ildeiè da sempre una sfida difficilissima e affascinante per gli scienziati tra fischi, impulsi, versi molto acuti e, a volte, ritmati. Ma cosa accadrebbe se potessimo non solo ascoltare i, ma anche decodificare i loro pattern comunicativi al punto da generare risposte realistiche? In occasione del National Dolphin Day, Google annuncia insieme ai ricercatori del Georgia Institute of Technology e al Wild Dolphin Project (WDP) importanti progressi su DolphinGemma: un modello didi nuova generazione, progettato per imparare la struttura delle vocalizzazioni deie generare nuove sequenze sonore simili a quelle reali. Una vera svolta nella ricerca sulla comunicazione interspecie, che porta l'AI a perlustrare territori ancora inesplorati del nostro legame con il mondo marino.

Approfondimenti da altre fonti

Impazza in questi giorni sui social la moda della foto rielaborata a mo' di cartone animato. Attraverso infatti l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, in particolar modo di ChatGpt, è possibile riprodurre le immagini ispirandosi allo stile dello Studio Ghibli, il celebre studio di animazione... 🔗forlitoday.it

Entro il 2030 i data center raddoppieranno i loro consumi di elettricità, ma l'AI potrebbe anche ottimizzare l'intero settore 🔗wired.it

L’Intelligenza Artificiale (IA) entra in classe a Pechino. E lo fa già sui banchi delle scuole elementari. Mentre in Italia lo smartphone è bandito dalle classi, la Cina sceglie un approccio completamente diverso. Ecco quale. Corsi obbligatori di IA a Pechino (e non solo) Dal prossimo anno scolastico, le scuole primarie e secondarie di Pechino introdurranno corsi obbligatori di intelligenza artificiale (IA), con almeno otto ore annuali dedicate a questa materia. 🔗quotidiano.net

Governare l’intelligenza artificiale: innovazione responsabile e sostenibile; Come l’AI sta trasformando i settori legale e assicurativo; Lavoro e intelligenza artificiale, quattro passi per usarla bene; Come l’Intelligenza Artificiale sta ridefinendo ruoli, processi e creatività nel Marketing. 🔗Cosa riportano altre fonti

Bill Gates e la profezia oscura sull'intelligenza artificiale: "Gli umani non serviranno più". E sul lavoro... - Le parole del co-fondatore ed ex CEO di Microsoft, che torna a parlare dell'AI e del suo impatto sulla società: tutti i dettagli ... 🔗corrieredellosport.it

L’Intelligenza Artificiale può essere sostenibile? Ecco chi ci sta provando davvero - Una nuova alleanza punta a ridurre l’impatto ambientale dell’IA e a orientarla verso gli obiettivi dell’Agenda 2030 Negli ultimi anni, l’Intelligenza ... 🔗ambientequotidiano.it

Intelligenza artificiale: che cos'è, come funziona, come si addestra - Che cosa significa AI? E Machine Learning? E cosa vuole dire "generativa" o "predittiva"? Qui tutte le risposte. Senza l'aiuto di Chatbot ... 🔗tgcom24.mediaset.it