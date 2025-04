Affari Tuoi gli sta bene bufera su Simon

Liberoquotidiano.it dal Trentino-Alto Adige è stato il protagonista di, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, giovedì 24 aprile. Il concorrente ha raccontato che nella vita fa il giocatore di hockey sul ghiaccio e che per arrotondare lavora in un albergo. Un lavoro, quest'ultimo, che condivide con la sua futura moglie Anna, che fa la receptionist. I due si sposeranno a maggio. E ad accompagnare il pacchista in studio è stata proprio la sua fidanzata. La coppia ha giocato con il pacco numero 18.I primi pacchi fatti fuori sono stati due blu e quattro rossi . Il dottore, allora, ha offerto loro 30.000 euro. La coppia, però, ha rifiutato. Poi, nei tre tiri successivi,e Anna hanno trovato 1 euro, 500 euro e i 100 euro. A quel punto è stato offerto un cambio, che il concorrente ha deciso di accettare prendendo il 16.

Cosa riportano altre fonti

La puntata di Affari tuoi di sabato 29 marzo. Ha giocato Nicolò, soprannominato "Nicolò cerca moglie" dalla Liguria. La partita è stata decisamente sfortunata. Simpatico siparietto tra Stefano De Martino e il Dottore Pasquale Romano. Il conduttore ha indagato sulle abitudini tra le lenzuola dell'autore.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Non solo tv e carriera. Nella vita di Stefano De Martino c’è anche altro. In primis, Santiago, il figlio nato nel 2013 dall’amore con Belen Rodriguez. E, lontano dai riflettori, il conduttore di Affari tuoi dedica tutto il suo tempo proprio a lui. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, infatti, il noto volto tv ogni settimana parte da Roma per raggiungere Milano e stare con il suo bambino. 🔗iodonna.it

News Tv. Stefano De Martino continua a essere al centro dei piani strategici della Rai. Dopo una stagione di grandi risultati con Affari Tuoi, il game show dell’access prime time di Rai 1, il conduttore è pronto ad una nuova sfida. Viale Mazzini potrebbe mettere in campo una mossa inedita, mai concessa neanche ai grandi del passato, come Amadeus. Cosa sta per succedere? (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Amici”, stasera la quarta puntata: un’eliminazione choc, spoiler Leggi anche: Tv ... 🔗tvzap.it

