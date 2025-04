Addio Stati Uniti la rivista Nature Il 32 degli scienziati sta cercando di lasciare il Paese dopo i tagli di Trump I cervelli ora guardano altrove

Leggi su Open.online

Die ricercatori con le valigie pronte neglise ne possono trovare a centinaia. Il presidente americano Donaldha deciso non per il bisturi, ma per l’ascia andando a tranciare di netto centinaia di programmi federali di finanziamento per la ricerca: dai 400 milioni ritirati alla Columbia University fino agli 800 milioni tolti da sotto il naso alla John Hopkins, che ha dovuto stracciare il contratto a 2mila persone. È solo naturale che, in un momento di crisi per la scienza a stelle e strisce, gli occhisia rivolto oltreoceano. E in particolare in Europa e in Cina, che rispetto a un anno fa hanno registrato un aumento delle candidature del 32% e del 34% da parte di personale americano. Lo dimostra un’elaborazione di dati pubblicata dallae basata su sondaggi condotti dalla piattaformaCareers.