Gullit Il Milan con tante sconfitte dispiace per i tifosi vedere questo è duro

Gullit, ex attaccante rossonero, ha parlato del derby Inter-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia, ma non solo alla 'rosea' Pianetamilan.it - Gullit: “Il Milan con tante sconfitte dispiace per i tifosi, vedere questo è duro” Leggi su Pianetamilan.it Ruud, ex attaccante rossonero, ha parlato del derby Inter-, semifinale di ritorno di Coppa Italia, ma non solo alla 'rosea'

