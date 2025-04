Anche Bluesky ha ceduto alle spunte blu

Anche Bluesky cede alla 'spunta blu'. La piattaforma social, salita alla ribalta delle cronache dopo la fuga di molti utenti da X di Elon Musk, sta introducendo i simboli di verifica per "account autentici e di rilievo". Al momento, il social network decentralizzato afferma che verificherà proattivamente questi account, assegnando loro un segno di spunta in un cerchio blu accanto al nome del profilo. Bluesky sta inoltre conferendo ad alcune organizzazioni lo status di "Trusted Verifier" (verificatori fidati), consentendo così a realtà come The New York Times di verificare gli utenti affiliati. Il team di moderazione di Bluesky, scrive Tech Crunch, revisionerà poi ogni verifica "per garantire l'autenticità". Questa novità si basa sul sistema di autoverifica già esistente su Bluesky, che permette agli utenti di usare un dominio come nome utente, ad esempio "@benstiller.

