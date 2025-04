Controlli preventivi nelle stazioni ferroviarie rintracciato un minorenne catanese scomparso

Controlli straordinari condotti il 17 aprile 2025 in occasione della. Cataniatoday.it - Controlli preventivi nelle stazioni ferroviarie, rintracciato un minorenne catanese scomparso Leggi su Cataniatoday.it Due sanzioni per violazioni al codice della strada sono state elevate dagli agenti della polizia ferroviaria nei confronti di un’automobilista in transito in prossimità della stazione ferroviaria di Catania, nell’ambito deistraordinari condotti il 17 aprile 2025 in occasione della.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Due sanzioni per violazioni al codice della strada sono state elevate dagli agenti della polizia ferroviaria nei confronti di un’automobilista in transito in prossimità della stazione ferroviaria di Catania, nell’ambito dei controlli straordinari condotti il 17 aprile 2025 in occasione della... 🔗cataniatoday.it

Proseguono i controlli straordinari dei carabinieri nelle aree più sensibili della città e della provincia, con particolare attenzione rivolta alle zone ferroviarie. L’Arma ha intensificato le attività di monitoraggio, affiancando ai controlli periodici anche operazioni straordinarie condotte con... 🔗quicomo.it

Controlli della Polizia nelle stazioni ferroviarie del territorio campano: tre arresti per truffa, resistenza e rapina Nella settimana appena trascorsa, i poliziotti del Compartimento di Polizia Ferroviaria per la Campania e la Basilicata hanno identificato 3.359 persone, di cui 588 con precedenti di polizia, e tratto in arresto 3 soggetti. In particolare, nella giornata di sabato, personale della Sottosezione Polfer di Caserta, in servizio di scorta treno viaggiatori a bordo di un ... 🔗puntomagazine.it

Controlli preventivi nelle stazioni ferroviarie, rintracciato un minorenne catanese scomparso; Controlli preventivi nelle stazioni ferroviarie, rintracciato un minorenne catanese scomparso; Sicurezza rafforzata a Lecco per Pasqua e per i ponti: il piano del Comitato provinciale; CASALE «Nelle stazioni più presenza di carabinieri e polizia ferroviaria». 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Controlli nelle stazioni e nei parchi - La polizia di Stato intensifica i controlli anticrimine in città ... della pineta e delle stazioni ferroviarie di piazza Gramsci e piazza Italia. Ogni giorno centinaia di persone frequentano ... 🔗lanazione.it

Controlli nelle stazioni ferroviarie della Campania: tre persone arrestate - L'articolo Controlli nelle stazioni ferroviarie della Campania: tre persone arrestate proviene da OttoPagine. 🔗msn.com

Controlli straordinari nelle stazioni lombarde - Sono 128 le stazioni che sono state controllate dalla Polizia ferrovia in tutta la Lombardia: cinque le persone che sono state denunciate. Controlli straordinari nelle stazioni lombarde È terminata al ... 🔗primamilanoovest.it