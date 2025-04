Addio a Google it chiusi i domini nazionali Si utilizzerà solo il suffisso Com

domini locali di primo livello, ovvero quelli nazionali. In Italia non sarà più possibile, dunque, digitare sul proprio browser il dominio www.Google.it, ma occorrerà ricorrere al generico www.Google.com. Google ha assicurato che questo cambiamento non influirà negativamente sull'esperienza di navigazione. Al contrario, si prevede un'ottimizzazione della velocità e un miglioramento nella gestione dei contenuti multilingue. Rimane da vedere come questa mossa sarà accolta dai milioni di utenti che, per anni, hanno associato il motore di ricerca ai domini locali. "Nel corso degli anni, la nostra capacità di offrire un'esperienza locale è migliorata" scrive Google in una nota ufficiale.

