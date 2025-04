Euroflora premiato ospedale Gaslini per la più bella composizione commemorativa

Euroflora 2025, l’Istituto Giannina Gaslini è protagonista con una novità dal forte valore simbolico attraverso la presentazione del fiore 'Giannina', una nuova varietà di ranuncolo PonPon dedicata all’ospedale, che celebra il percorso del suo rinnovamento: "Un fiore speciale per. Genovatoday.it - Euroflora, premiato l'ospedale Gaslini per la più bella composizione commemorativa Leggi su Genovatoday.it In occasione di2025, l’Istituto Gianninaè protagonista con una novità dal forte valore simbolico attraverso la presentazione del fiore 'Giannina', una nuova varietà di ranuncolo PonPon dedicata all’, che celebra il percorso del suo rinnovamento: "Un fiore speciale per.

Le notizie più recenti da fonti esterne

In occasione di Euroflora 2025, l’Istituto Giannina Gaslini è protagonista con una novità dal forte valore simbolico attraverso la presentazione del fiore 'Giannina', una nuova varietà di ranuncolo PonPon dedicata all’ospedale, che celebra il percorso del suo rinnovamento: "Un fiore speciale per... 🔗genovatoday.it

«Un bel riconoscimento! Complimenti all’Unità Operativa di Neurologia del Presidio Ospedaliero di Aversa per il premio riconosciuto dalla European Stroke Organisation per il secondo anno consecutivo». Così il presidente dell’Ordine provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta Carlo Manzi commenta lo status “Diamante” ottenuto dal nosocomio aversano per il trattamento dell’ictus ischemico. 🔗teleclubitalia.it

Sono in corso indagini per una donna morta nel Napoletano. I sanitari dell’ospedale Cardarelli del capoluogo campano hanno allertato i carabinieri dopo l’arrivo di Lucia Iervolino, una donna di 30 anni trasferita d’urgenza dal 118 di San Gennaro Vesuviano. La giovane, residente a Ottaviano, presentava ustioni di terzo grado su gran parte del corpo ed è deceduta poco dopo l’ingresso in ospedale. Il marito, che si trovava con lei in casa al momento dell’accaduto ed è stato il primo a ... 🔗tg24.sky.it

Euroflora, Ist. Gaslini premiato per ranuncolo 'Giannina'; Il Gaslini premiato a Euroflora per il ranuncolo “Giannina”: nel 2026 con l’acquisto si contribuirà al nuovo ospedale; Gaslini, ecco Giannina: il primo fiore dell'ospedale pediatrico; Gaslini, il dottor Andrea Moscatelli vince un premio internazionale: le motivazioni. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Euroflora, Ist. Gaslini premiato per ranuncolo 'Giannina' - L'Istituto Giannina Gaslini "è protagonista con una novità dal forte valore simbolico attraverso la presentazione del fiore "Giannina", una nuova varietà di ranuncolo PonPon© dedicata all'ospedale, ch ... 🔗msn.com

Euroflora, premiato l'ospedale Gaslini per la più bella composizione commemorativa - Presentato il fiore 'Giannina', una nuova varietà di ranuncolo PonPon dedicata all’ospedale ... 🔗genovatoday.it

Il Gaslini premiato a Euroflora per il ranuncolo “Giannina”: nel 2026 con l’acquisto si contribuirà al nuovo ospedale - Genova. Doppio premo per l’Istituto Giannina Gaslini in occasione di Euroflora. L’ospedale è protagonista con una novità dal forte valore simbolico attraverso la presentazione del fiore “Giannina”, un ... 🔗msn.com