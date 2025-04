Empoli a Bologna in Coppa una sgambata per le seconde linee

Leggi su Corrieretoscano.it

2-1(4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Beukema, Lucumi (46’ Erlic), Lykogiannis; Moro, Freuler (82’ El Azzouzi); Orsolini (46’ Dominguez), Fabbian (72’ Pobega), Cambiaghi (72’ Pedrola); Dallinga. A disposizione: Skorupski, Bagnolini; Miranda, Calabria, Ferguson, Aebischer, Odgaard, Ndoye, Castro. Allenatore: Italiano(3-5-2): Seghetti; De Sciglio, Marianucci (46’ Goglichidze), Tosto; Ebuehi (61’ Gyasi), Sambia, Bacci (61’ Henderson), Kovalenko (81’ Campaniello), Cacace; Solbakken (46’ Colombo); Konate. A disposizione: Silvestri, Brancolini; Di Leva, Baralla, Asmussen, Moray. All. D’Aversa.ARBITRO: Marcenaro di Genova (Bindoni-Tegoni; Ghersini; Di Paolo/Paterna)RETI: 7’ Fabbian, 33’ Kovalenko, 87’ DallingaNOTE: Ammoniti De Sciglio, Marianucci, Orsolini, Sambia– È ila raggiungere in finale il Milan per laItalia 2025.