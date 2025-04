Salernotoday.it - Curiosità, il cero pasquale che veglia le spoglie del Santo Padre è stato realizzato da un frate di Polla

Leggi su Salernotoday.it

E'a mano, con cura certosina e dedizione, da Fra Carlo Basile, ilche illumina la salma di Papa Francesco, nella Basilica di San Pietro. A richiedere l'opera in cera d'api per l’Altare della Cattedra di San Pietro, in occasione della Santa Pasqua, eraun.