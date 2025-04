Torre Annunziata 91enne tenta di assassinare la moglie a martellate e poi si suicida

Torre Annunziata si è tolto la vita dopo avere tentato di assassinare la moglie a martellate. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo ha aggredito la moglie con un martello prima di lanciarsi dal balcone del quinto piano della sua abitazione. La donna, 78 anni, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Castellammare. Sull'accaduto indagano i carabinieri.

