WWE John Cena e Travis Scott potrebbero lottare in coppia in futuro

Travis Scott non solo in una storyline per il titolo mondiale, ma addirittura per il passaggio epocale da heel di John Cena ha fatto discutere i fan. Forse uno degli artisti più famosi del momento, Scott è sicuramente fondamentale per avere una copertura dai media mainstream, ma senza dubbio il suo adattamento al mondo del wrestling richiede ancora tempo. Eppure lui sembra più che deciso ad apparire il più possibile, ormai innamorato di questa forma di intrattenimento al punto che si sta discutendo di un suo possibile debutto sul ring. E non certo di un debutto qualsiasi.Una nuova coppiaSecondo quanto riportato da Cory Hays di PWNexus, infatti, in WWE starebbe circolando un’idea che vede, nei prossimi mesi, un match di coppia in cui Travis e John Cena affronteranno una coppia di babyface. Zonawrestling.net - WWE: John Cena e Travis Scott potrebbero lottare in coppia in futuro Leggi su Zonawrestling.net La scelta della WWE di includerenon solo in una storyline per il titolo mondiale, ma addirittura per il passaggio epocale da heel diha fatto discutere i fan. Forse uno degli artisti più famosi del momento,è sicuramente fondamentale per avere una copertura dai media mainstream, ma senza dubbio il suo adattamento al mondo del wrestling richiede ancora tempo. Eppure lui sembra più che deciso ad apparire il più possibile, ormai innamorato di questa forma di intrattenimento al punto che si sta discutendo di un suo possibile debutto sul ring. E non certo di un debutto qualsiasi.Una nuovaSecondo quanto riportato da Cory Hays di PWNexus, infatti, in WWE starebbe circolando un’idea che vede, nei prossimi mesi, un match diin cuiaffronteranno unadi babyface.

Ne parlano su altre fonti

Durante Elimination Chamber, John Cena ha scioccato il mondo del wrestling schierandosi con The Rock e Travis Scott, voltando le spalle ai suoi principi dopo che Cody Rhodes aveva rifiutato l’offerta del Final Boss. Un cambiamento epocale che ha aggiunto improvvisamente pepe ad una rivalità che stava per scontentare molti dei fan, che speravano in CM Punk contro Cody Rhodes. Il ritorno a Philadelphia Lo SmackDown di questa settimana si è svolto alla Wells Fargo Center di ... 🔗zonawrestling.net

John Cena è ufficialmente passato al lato oscuro e sta cercando di farlo capire al mondo nel suo stile criptico. Dopo aver chiuso Elimination Chamber schierandosi con The Rock e annientando Cody Rhodes, John si è rifiutato di dare spiegazioni durante la conferenza stampa post-show. Al contrario, il 16 volte campione del mondo ha lasciato cadere il microfono e se n’è andato, lasciando tutti a bocca aperta. 🔗zonawrestling.net

Sembra che il nome del tag team rumoreggiato per The Rock e John Cena sia stato smentito in modo brutale. Brian Gewirtz, storico collaboratore di The Rock ed ex capo creativo della WWE, ha usato Twitter per respingere completamente l’idea che la WWE stia considerando “The Rock and Soul Connection” come loro nome ufficiale. Citando un report su questo presunto nome, Gewirtz ha semplicemente scritto: “Le vostre fonti sono ubriache. 🔗zonawrestling.net

Travis Scott che pesta Cody Rhodes è real come il rap e come il wrestling; La nuova svolta da cattivo di John Cena; WWE: Travis Scott debutta sul ring insieme a John Cena, lavori in corso; Travis Scott e John Cena lotteranno in coppia quest’anno?. 🔗Approfondimenti da altre fonti

WWE: Travis Scott debutta sul ring insieme a John Cena, lavori in corso - La WWE sembra decisa a portare Travis Scott sul ring e cresce l'ipotesi di un tag team match insieme a John Cena ... 🔗spaziowrestling.it

John Cena fa la storia a WrestleMania 41 - L’ex leader della C-Nation stacca Ric Flair e vince il 17° titolo. Aveva promesso di ritirarsi: lo farà? 🔗gazzetta.it

WWE Wrestlemania 41, John Cena fa la storia: il recap dell'incontro - Wrestlemania 41 ha un solo campione è il suo nome è John Cena. Ecco il recap di tutto quello che è accaduto durante il match ... 🔗serial.everyeye.it