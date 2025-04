Roberto Reggi rieletto all’unanimità presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano

Roberto Reggi è stato rieletto alla presidenza della Fondazione di Piacenza e Vigevano. Il 23 aprile il nuovo Consiglio Generale, insediatosi ufficialmente il 22 aprile ha sancito all'unanimità l'inizio del suo secondo mandato alla guida dell'ente. «Ringrazio i consiglieri per la fiducia che.

