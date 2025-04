La finale di Coppa Italia sarà Milan Bologna

Bologna batte 2-1 l'Empoli e si giocherà la finale di Coppa Italia contro il Milan. Per i rossoblù hanno segnato Giovanni Fabian, dopo appena sette minuti, e Thijs Dallinga all'86esimo. L'Empoli aveva trovato il momentaneo pareggio al 33esimo con Kovalenko. Forti del 3-0 dell'andata a Empoli, i felsinei rischiano poco o nulla nella gara di ritorno. Ai padroni di casa bastano sette minuti per passare in vantaggio. Moro raccoglie palla al limite dell'area, si allarga sulla destra e pennella al centro una palla al bacio per Fabbian, che di testa trafigge Seghetti per l'1-0. Due minuti dopo, Seghetti deve alzare in corner un sinistro ravvicinato di Lykogiannis. Al quarto d'ora, il portiere si ripete su Dallinga. I toscani, quasi a sorpresa, firmano il pareggio al 33'. Sambia verticalizza per Solbakken, che va al tiro con il mancino trovando pronto Ravaglia alla respinta, ma Kovalenko è il più rapido di tutti nel ribadire in rete a porta vuota. Agi.it - La finale di Coppa Italia sarà Milan-Bologna Leggi su Agi.it AGI - Ilbatte 2-1 l'Empoli e si giocherà ladicontro il. Per i rossoblù hanno segnato Giovanni Fabian, dopo appena sette minuti, e Thijs Dallinga all'86esimo. L'Empoli aveva trovato il momentaneo pareggio al 33esimo con Kovalenko. Forti del 3-0 dell'andata a Empoli, i felsinei rischiano poco o nulla nella gara di ritorno. Ai padroni di casa bastano sette minuti per passare in vantaggio. Moro raccoglie palla al limite dell'area, si allarga sulla destra e pennella al centro una palla al bacio per Fabbian, che di testa trafigge Seghetti per l'1-0. Due minuti dopo, Seghetti deve alzare in corner un sinistro ravvicinato di Lykogiannis. Al quarto d'ora, il portiere si ripete su Dallinga. I toscani, quasi a sorpresa, firmano il pareggio al 33'. Sambia verticalizza per Solbakken, che va al tiro con il mancino trovando pronto Ravaglia alla respinta, ma Kovalenko è il più rapido di tutti nel ribadire in rete a porta vuota.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Pro Recco e Rari Nantes Savona si giocheranno la trentatreesima Coppa Italia Unipol. Nelle semifinali al Centro Federale Felice Scandone di Napoli abdica l'AN Brescia, campione uscente. I lombardi di Bovo soccombono 10-6 contro la RN Savona, che torna a contendersi una finale di Coppa Italia... 🔗genovatoday.it

di RedazioneEmpoli Bologna 0-3, Italiano con un piede e mezzo in finale di Coppa Italia: ecco com’è andata la semifinale d’andata Finisce qui Empoli Bologna. La prima delle due semifinali d’andata di Coppa Italia se l’aggiudicano i rossoblù con un secco e roboante 0 a 3. La squadra di Vincenzo Italiano domina la sfida del Castellani mettendo una seria ipoteca sull’accesso alla finale. Ad aprire la danze ci pensa Orsolini al 23. 🔗internews24.com

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.12: Milano ha perso 3-0, a differenza delle due finali precedenti quando trascinò Conegliano al quinto set ma questa Conegliano è difficilissima da scalfire e in parte le lombarde ci sono riuscite, non riuscendo però a completare l’opera nel finale di un primo set dove hanno avuto ben cinque palle per chiudere ma non le hanno sfruttate. La Numia esce comunque a testa alta dalla finale e mercoledì ci riproverà a Villorba, in campionato, sempre ... 🔗oasport.it

La finale di Coppa Italia sarà Bologna-Milan: i rossoblu battono ancora l'Empoli per lo storico traguardo; La finale di Coppa Italia sarà Milan-Bologna; Il Bologna degli svizzeri raggiunge il Milan in finale di Coppa Italia; Coppa Italia, la finale sarà Bologna-Milan: quando giocano, biglietti, dove vederla (in chiaro), albo d'oro. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online