Doppio omicidio a Torino uccide i vicini di casa dopo una lite condominiale

Torino, 24 aprile 2025 – Doppio omicidio a Volvera, in provincia di Torino, dove intorno alle 20.45 un uomo, a seguito di una lite scoppiata in condominio, ha ucciso a coltellate una coppia di vicini per poi togliersi la vita. L'episodio è avvenuto in Via 24 Maggio. Sul posto operano i carabinieri. Quotidiano.net - Doppio omicidio a Torino: uccide i vicini di casa dopo una lite condominiale Leggi su Quotidiano.net , 24 aprile 2025 –a Volvera, in provincia di, dove intorno alle 20.45 un uomo, a seguito di unascoppiata in condominio, ha ucciso a coltellate una coppia diper poi togliersi la vita. L'episodio è avvenuto in Via 24 Maggio. Sul posto operano i carabinieri.

