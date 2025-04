Entra nel abbazia per rubare spintona il custode e scappa con i soldi

abbazia di San Gerolamo di via Redipuglia. nella mattinata di mercoledì 23 aprile 2025, poco prima delle ore 9, la polizia è intervenuta e ha arrestato un 40enne originario dell'Egitto, senza fissa dimora, per rapina impropria. Furto e spintoni L'uomo si. Genovatoday.it - Entra nell'abbazia per rubare, spintona il custode e scappa con i soldi Leggi su Genovatoday.it Momenti di paura all'interno dell'di San Gerolamo di via Redipuglia.a mattinata di mercoledì 23 aprile 2025, poco prima delle ore 9, la polizia è intervenuta e ha arrestato un 40enne originario dell'Egitto, senza fissa dimora, per rapina impropria. Furto e spintoni L'uomo si.

Su altri siti se ne discute

Momenti di paura all'interno dell'abbazia di San Gerolamo di via Redipuglia. Nella mattinata di mercoledì 23 aprile 2025, poco prima delle ore 9, la polizia è intervenuta e ha arrestato un 40enne originario dell'Egitto, senza fissa dimora, per rapina impropria. Furto e spintoni L'uomo si... 🔗genovatoday.it

Ha tentato di rubare due portafogli dagli armadietti e, quando un’infermiera lo ha sorpreso e cercato di fermarlo, l’ha spinta a terra, ferendola. Per lui sono scattate le manette. Un uomo di 47 anni è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di rapina impropria dopo aver cercato di derubare la... 🔗milanotoday.it

A Khabarovk in Russia un gruppo di bambini ha spinto il più piccolo di loro in una macchinetta acchiappa-peluche per ottenere tutti i pupazzi, mettendo però a rischio l'incolumità del bimbo, data la pericolosità dell'azione.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Entra nell'abbazia per rubare, spintona il custode e scappa con i soldi; Entra nel abbazia per rubare spintona il custode e scappa con i soldi. 🔗Ne parlano su altre fonti

Entra nell'abbazia per rubare, spintona il custode e scappa con i soldi - L'uomo si è intrufolato all’interno dell'abbazia e ha trovato il portafoglio del custode, ha preso il denaro contenuto ma è stato sorpreso dal proprietario. Il 40enne ha riconsegnato parte dei soldi, ... 🔗genovatoday.it