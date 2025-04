Margot Simond muore in allenamento addio a promessa dello sci francese

(Adnkronos) – Una giovane promessa dello sci francese, Margot Simond, campionessa francese U18 di slalom, è morta oggi all'età di 18 anni mentre si allenava in Val d'Isère, in Savoia. Lo ha annunciato la Federazione francese di sci (Ffs). E' morta nel primo pomeriggio in un incidente sugli sci mentre si allenava.

(Adnkronos) – Una giovane promessa dello sci francese, Margot Simond, campionessa francese U18 di slalom, è morta oggi all'età di 18 anni mentre si allenava in Val d'Isère, in Savoia. Lo ha annunciato la Federazione francese di sci (Ffs). E' morta nel primo pomeriggio in un incidente sugli sci mentre si allenava, secondo il quotidiano […] 🔗periodicodaily.com

La giovane promessa dello sci francese, Margot Simond, è morta a soli 18 anni durante un allenamento a Val d'Isère. L'atleta stava preparando la sua partecipazione al Red Bull Alpine Park. Aperta un'indagine sulle cause dell'incidente.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Tragedia in Val d'Isère durante un allenamento: Margot Simond ha perso la vita, era stata campionessa under 18 di slalom 🔗xml2.corriere.it

