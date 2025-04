Il vescovo Cevolotto ha incontrato il presidente Mattarella

presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Del gruppo facevano parte (in ordine alfabetico): Felice Accrocca, arcivescovo di Benevento; Giuseppe Baturi, arcivescovo.

Oggi, mercoledì 23 aprile, alle ore 12, un significativo gruppo di vescovi delle aree interne è stato ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Del gruppo facevano parte (in ordine alfabetico): Felice Accrocca, arcivescovo di Benevento; Giuseppe Baturi, arcivescovo... 🔗ilpiacenza.it

