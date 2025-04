La Formula 1 cambia le regole a Mondiale in corso cosa si è deciso nella riunione della Commission F1

corso della seconda riunione annuale della Commissione F1, la FIA e la Formula One Management hanno definito alcune modifiche regolamentari valide già per la stagione 2025. Tra le novità più rilevanti, l’introduzione dell’obbligo di due soste al GP di Monaco e misure per prevenire incidenti come quelli di Suzuka. Discussioni aperte anche sulle power unit del 2026 e sul futuro team Cadillac. Leggi su Fanpage.it Nelsecondaannualee F1, la FIA e laOne Management hanno definito alcune modifiche regolamentari valide già per la stagione 2025. Tra le novità più rilevanti, l’introduzione dell’obbligo di due soste al GP di Monaco e misure per prevenire incidenti come quelli di Suzuka. Discussioni aperte anche sulle power unit del 2026 e sul futuro team Cadillac.

