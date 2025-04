Sci morta a 18 anni in allenamento la promessa francese Simond

promessa dello sci alpino francese Margot Simond, 18 anni, è morta oggi pomeriggio durante un allenamento sulle piste della Val d'Isere in Savoia. Margot Simond, atleta di Les Saisies, campionessa nazionale junior di slalom speciale, si stava allenando in vista del 'Red Bull Alpine Park', evento organizzato dal campione Clement Noel per il fine settimana e ora cancellato a seguito della tragedia. Margot nella stagione appena conclusa aveva debuttato nel circuito di Coppa Europa ed aveva partecipato ai Campionati mondiali juniores di Tarvisio. La procura di Albertville ha aperto un'indagine al fine di accertare le cause dell'incidente. All'inizio della stagione durante un allenamento in Val Senales in Alto Adige era deceduta l'italiana Matilde Lorenzi mentre alcune settimane fa era morto Marco Degli Uomini. Agi.it - Sci, morta a 18 anni in allenamento la promessa francese Simond Leggi su Agi.it AGI - Ladello sci alpinoMargot, 18, èoggi pomeriggio durante unsulle piste della Val d'Isere in Savoia. Margot, atleta di Les Saisies, campionessa nazionale junior di slalom speciale, si stava allenando in vista del 'Red Bull Alpine Park', evento organizzato dal campione Clement Noel per il fine settimana e ora cancellato a seguito della tragedia. Margot nella stagione appena conclusa aveva debuttato nel circuito di Coppa Europa ed aveva partecipato ai Campionati mondiali juniores di Tarvisio. La procura di Albertville ha aperto un'indagine al fine di accertare le cause dell'incidente. All'inizio della stagione durante unin Val Senales in Alto Adige era deceduta l'italiana Matilde Lorenzi mentre alcune settimane fa era morto Marco Degli Uomini.

