Pezzi di armi italiane a Israele il carico bloccato a febbraio non è un caso isolato

Stefania Maurizi è una giornalista d’inchiesta con una carriera decennale alle spalle, durante la quale ha lavorato per testate prestigiose come L’Espresso e La Repubblica. Nel 2020, ha deciso di lasciare La Repubblica per continuare a dedicarsi al caso Julian Assange e a WikiLeaks, un tema che riteneva non potesse più essere affrontato con la necessaria indipendenza dopo l’acquisizione del […] Continua a leggere The post Le armi italiane a Gaza e il conformismo mediatico: parla Stefania ... 🔗it.insideover.com

Il Movimento 5 Stelle ha sollevato una questione riguardo alle priorità di spesa del governo, contrapponendo gli investimenti in armamenti ai tagli percepiti nei servizi pubblici essenziali. Attraverso il suo blog ufficiale, il M5S ha evidenziato come le decisioni in materia di difesa stiano avendo un impatto significativo sul bilancio statale, a discapito di settori vitali come la sanità e l'istruzione. 🔗orizzontescuola.it

Si viaggia su circa 2,5 miliardi di forniture belliche, ma in Italia manca trasparenza, spiega l'Osservatorio Milex sulle spese militari 🔗wired.it

Ravenna, sequestrato materiale militare. Era diretto in Israele senza licenza; Nel porto di Ravenna è stato sequestrato un carico di materiale militare diretto a Israele; Ministro Crosetto, eversivo è il Governo, non chi occupa Leonardo; Le forniture di Leonardo a Israele dopo il 7 ottobre. Smentito il governo. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Ravenna, sequestrato materiale militare. Era diretto in Israele senza licenza - Nel porto di Ravenna da oltre un mese è bloccato un carico di 14 tonnellate di componenti di armi diretto a Israele. In tutto ottocento pezzi metallici classificati come materiale d’armamento e ... 🔗ilmanifesto.it

Pezzi metallici bloccati al porto: "Sono componenti di armi. Invio a Israele senza permessi" - Ottocento pezzi metallici ... diretti a Israele e la decisione è attesa nei prossimi giorni. Il viaggio di quelli che vengono considerati dalla Procura come pezzi di armi esportati senza le ... 🔗msn.com

Parti di armi bloccate al porto: "Sono componenti di cannoni. Sapeva cosa e per chi esportava" - L’imprenditore italiano sarebbe stato consapevole a chi – Israele – e cosa stava esportando: pezzi per costruire cannoni. Emerge questo dalle motivazioni, appena depositate, dell’ordinanza con cui il ... 🔗msn.com