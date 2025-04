Shade ricoverato per un’infezione ai polmoni ‘Sto ancora respirando… più o meno’

Shade: il rapper torinese ricoverato in ospedaleNei giorni scorsi, i fan di Shade, al secolo Vito Ventura, sono rimasti col fiato sospeso. Una Instagram Story dell'artista lo mostrava in un letto d'ospedale, con cannula nasale e flebo al braccio. Uno scatto che ha subito fatto il giro del web, alimentando voci e preoccupazioni.Ma lui, fedele al suo stile, ha rassicurato tutti con la sua consueta ironia: "Al momento cerco solo di non aggiungere la seconda data su Wikipedia".Infezione al polmone sinistro: le parole del rapperSolo qualche giorno dopo, Shade è tornato sui social per spiegare cosa gli è accaduto. In un video pubblicato su TikTok, ha mostrato una radiografia dei suoi polmoni: "Quelli in alto sono sani, quelli in basso sono i miei. Bello quello sinistro eh? Ha un'infezione".

(Adnkronos) – Shade è ricoverato in ospedale per un'infezione ai polmoni. Il rapper con un video pubblicato sui social è tornato a parlare delle sue condizioni di salute, spiegando ai follower il motivo per cui lo scorso 16 aprile era finito in ospedale. Shade, pseudonimo di Vito Ventura, è ancora ricoverato in ospedale a causa […] L'articolo Shade ricoverato per un’infezione ai polmoni: “Non sarà una passeggiata” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Shade spiega perché è stato ricoverato in ospedale su Tik Tok. Il rapper, al secolo Vito Ventura, ha contratto una grave infezione ai polmoni: "Mercoledì scorso ho smesso di respirare e sono finito al Pronto Soccorso". Nonostante la situazione non sia delle migliori, non si perde d'animo: "Quello che dovrò affrontare non è una passeggiata, ma c'è di peggio". 🔗fanpage.it

