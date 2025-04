Volley Civitanova in finale Scudetto completata la rimonta contro Perugia sarà sfida a Trento

sarà la Lube Civitanova a sfidare l’Itas Trentino nella finale Scudetto, in un remake dell’ultimo atto del 2023 che sorrise ai dolomitici. La semifinale contro la Sir Safety Perugia si risolve a favore dei cucinieri che al PalaBarton vincono in rimonta 3-1 con i parziali di 27-29, 25-19, 25-17, 25-22, chiudendo la serie sul 3-2 dopo aver perso le prime due partite. Una beffa per i Block Devils, campioni d’Italia in carica, chiamati adesso a conquistare almeno il pass per la prossima Champions: in lizza per il terzo posto c’è la Gas Sales Bluenergy Piacenza, eliminata nell’altra semifinale dai dolomitici, al meglio delle tre partite.Il racconto della garaL’avvio è equilibrato. Civitanova spinge sull’acceleratore, sale più volte in vantaggio di due lunghezze trascinata da un ispirato Nikolov, ma Perugia resta incollata nel punteggio. Leggi su Sportface.it la Lubere l’Itas Trentino nella, in un remake dell’ultimo atto del 2023 che sorrise ai dolomitici. La semila Sir Safetysi risolve a favore dei cucinieri che al PalaBarton vincono in3-1 con i parziali di 27-29, 25-19, 25-17, 25-22, chiudendo la serie sul 3-2 dopo aver perso le prime due partite. Una beffa per i Block Devils, campioni d’Italia in carica, chiamati adesso a conquistare almeno il pass per la prossima Champions: in lizza per il terzo posto c’è la Gas Sales Bluenergy Piacenza, eliminata nell’altra semidai dolomitici, al meglio delle tre partite.Il racconto della garaL’avvio è equilibrato.spinge sull’acceleratore, sale più volte in vantaggio di due lunghezze trascinata da un ispirato Nikolov, maresta incollata nel punteggio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.42 Gran peccato per la Lube Civitanova. La compagine marchigiana è caduta in un quarto set che l’ha vista giocare tutto sommato con maggior qualità rispetto agli avversari. Non a caso, la Lube era riuscita in più di un’occasione a crearsi un margine di distanza con i padroni di casa, bravi a ricucire gli strappi sfruttando anche i diversi errori commessi da Civitanova. 🔗oasport.it

Oggi mercoledì 19 marzo (ore 20.30) si gioca Civitanova-Lublino, finale di ritorno della Challenge Cup di volley maschile, la terza competizione europea per importanza. La Lube sarà chiamata alla grande rimonta di fronte al proprio pubblico dell’Eurosuole Forum: dopo aver perso per 3-1 l’incontro d’andata giocato settimana scorsa in Polonia, la compagine marchigiana dovrà imporsi per 3-0 o 3-1 e poi aggiudicarsi il golden set di spareggio per alzare al cielo il trofeo. 🔗oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Parallòela di Ben Tara da seconda linea 21-25 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Ben Taraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Break di 9-2 per Perugia, che ha mandato in tilt la ricezione di Civitanova ed ha ribaltato la situazione 21-24 Muroooooooooooooooo Giannelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 21-23 Errore al servizio Civitanova 21-22 Vincente Nikolov da zona 4 20-22 Out Lagumdzija da seconda linea 20-21 Palla spinta di Semeniuk sulle mani del muro da zona 4 20-20 Primo ... 🔗oasport.it

