Il Real Madrid lo rifiuta l’Inter si fionda sull’ex Juve

l'Inter, Marotta ha messo nel mirino un ex calciatore bianconero: i 'Blancos' cedono il passo e lasciano campo ai nerazzurriMomento inaspettatamente difficile, in questo finale di stagione, per l'Inter, che negli ultimi giorni ha perso molte certezze. Nerazzurri battuti in campionato dal Bologna e in Coppa Italia dal Milan, venendo raggiunti in vetta alla classifica in Serie A e perdendo il primo dei tre grandi obiettivi di cui si era a caccia per il sogno del Triplete.Inevitabilmente, l'atmosfera che si respira attorno ai campioni d'Italia è un po' cambiata, rispetto a qualche giorno fa, quando la squadra di Inzaghi sembrava lanciatissima. E allo stesso modo, ci sono altrettanti cambiamenti, probabilmente, delle necessità e delle strategie in vista del prossimo mercato. In cui si è consapevoli che l'Inter dovrà rinnovarsi e ringiovanirsi, ma questa esigenza viene accentuata, senza dubbio, dalle difficoltà palesate negli ultimi appuntamenti.

