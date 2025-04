Osimhen Juve il bomber nigeriano è il sogno per l’attacco della prossima stagione Nuove conferme sull’obiettivo dei bianconeri

Osimhen Juve, è il sogno per l’attacco! La rivelazione in vista della prossima estate. Gli aggiornamentiGianluigi Longari, su Sportitalia.com, ha fornito importanti aggiornamenti di calciomercato Juve. Le parole sulle possibili manovre dei bianconeri ed in particolare sull’attacco.Osimhen – «Il restyling sarà totale anche in attacco, con l’uscita di Vlahovic e con i discorsi sottotraccia che hanno coinvolto già mesi addietro sia il sogno Osimhen che il corteggiatissimo Lookman ormai al termine del suo ciclo atalantino. Altro profilo seguito da vicino è quello di Lucca, destinato a cambiare maglia in estate dopo avere flirtato con un possibile cambio di maglia nel mese di gennaio». .com Juventusnews24.com - Osimhen Juve, il bomber nigeriano è il sogno per l’attacco della prossima stagione! Nuove conferme sull’obiettivo dei bianconeri Leggi su Juventusnews24.com , è ilper! La rivelazione in vistaestate. Gli aggiornamentiGianluigi Longari, su Sportitalia.com, ha fornito importanti aggiornamenti di calciomercato. Le parole sulle possibili manovre deied in particolare sul– «Il restyling sarà totale anche in attacco, con l’uscita di Vlahovic e con i discorsi sottotraccia che hanno coinvolto già mesi addietro sia ilche il corteggiatissimo Lookman ormai al termine del suo ciclo atalantino. Altro profilo seguito da vicino è quello di Lucca, destinato a cambiare maglia in estate dopo avere flirtato con un possibile cambio di maglia nel mese di gennaio». .com

