Il centro di raccolta di via Pastore chiuso cinque giorni per manutenzione

centro di raccolta-isola ecologica di via Pastore a Piacenza rimarrà chiuso dal 5 al 10 maggio per lavori di manutenzione. Durante tali giornate resteranno regolarmente disponibili gli altri Centri di raccolta della città in via XXIV maggio e Strada Valnure, con i seguenti orari di apertura: Ilpiacenza.it - Il centro di raccolta di via Pastore chiuso cinque giorni per manutenzione Leggi su Ilpiacenza.it lldi-isola ecologica di viaa Piacenza rimarràdal 5 al 10 maggio per lavori di. Durante tali giornate resteranno regolarmente disponibili gli altri Centri didella città in via XXIV maggio e Strada Valnure, con i seguenti orari di apertura:

Cosa riportano altre fonti

Ecologia e solidarietà si incontrano in un progetto virtuoso che unisce il Lions Club di Fano e l’Università di Urbino. Nei primi giorni di aprile, il club fanese ha infatti inviato quasi 10 chili di occhiali usati – da vista e da sole, lenti e montature – al Centro Italiano Lions per la Raccolta degli Occhiali Usati in Piemonte. Il materiale, raccolto anche grazie alla sensibilità e all’impegno di studenti, studentesse, docenti e personale universitario, verrà rigenerato e distribuito ... 🔗ilrestodelcarlino.it

L'Amb, l'azienda che gestisce il servizio di raccolta differenziata nella città di Bagheria, comunica alla cittadinanza la riapertura del centro comunale di raccolta (ccr) Incorvino che era chiuso al pubblico per lavori. A partire dal 28 aprile 2025, i cittadini potranno conferire i propri... 🔗palermotoday.it

Si è tenuto nella sala consiliare di Palazzo Volpini un incontro tra i rappresentanti del Cosmari, l’associazione balneari di Porto Recanati e l’amministrazione comunale del sindaco Andrea Michelini. Al centro del confronto, è stata messa sul piatto la volontà condivisa di dare il via a un progetto volto a potenziare e massimizzare la raccolta differenziata, con un’attenzione particolare agli stabilimenti balneari, protagonisti durante la stagione estiva. 🔗ilrestodelcarlino.it

Rifiuti, il centro raccolta di via Pastore chiuso per manutenzione dal 5 al 10 maggio; Il centro di raccolta di via Pastore chiuso cinque giorni per manutenzione; Centro di Raccolta di via Pastore, chiusura per manutenzione: ecco gli orari; Centro di Raccolta di via Pastore, chiusura per manutenzione: ecco gli orari. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Il centro di raccolta di via Pastore chiuso cinque giorni per manutenzione - ll Centro di Raccolta-isola ecologica di via Pastore a Piacenza rimarrà chiuso dal 5 al 10 maggio per lavori di manutenzione. Durante tali giornate resteranno regolarmente disponibili gli altri Centri ... 🔗ilpiacenza.it