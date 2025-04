Uil Liguria in corteo per la Liberazione Con le bandiere listate a lutto per il papa

Liguria sarà presente al tradizionale corteo che attraverserà il centro cittadino il 25 aprile, in occasione dell'80° anniversario della Liberazione. La partecipazione del sindacato rientra nella consuetudine delle celebrazioni, ma quest'anno assume un significato particolare: le bandiere.

Il consiglio confederale regionale della Uil Liguria ha eletto Riccardo Serri nuovo segretario generale del sindacato. La riunione si è svolta oggi, martedì 15 aprile, alla presenza del segretario generale della Uil PierPaolo Bombardieri e dei commissari straordinari Emanuele Ronzoni e Benedetto... 🔗genovatoday.it

Uil Liguria in corteo per la Liberazione: “Con le bandiere listate a lutto per il papa” - Il sindacato parteciperà alle celebrazioni del 25 aprile nel capoluogo ligure. Riccardo Serri: “Difendiamo i valori di pace, lavoro e democrazia, ottant’anni dopo”. 🔗genovatoday.it

