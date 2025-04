Bomba d’acqua Agazzano allagata e strade come fiumi

Agazzano e Gazzola i paesi più colpiti da una Bomba d'acqua che ha allagato la. Ilpiacenza.it - Bomba d’acqua, Agazzano allagata e strade come fiumi Leggi su Ilpiacenza.it Una violenta quanto breve ondata di maltempo si è abbattuta nel pomeriggio del 23 aprile sulla Valluretta. Un temporale che ha sprigionato la propria forza in pochi minuti, provocando diversi disagi e allagamenti.e Gazzola i paesi più colpiti da unad'acqua che ha allagato la.

Su altri siti se ne discute

Una violenta quanto breve ondata di maltempo si è abbattuta nel pomeriggio del 23 aprile sulla Valluretta. Un temporale che ha sprigionato la propria forza in pochi minuti, provocando diversi disagi e allagamenti. Agazzano e Gazzola i paesi più colpiti da una bomba d'acqua che ha allagato la... 🔗ilpiacenza.it

Prato, 19 febbraio 2025 – I l sottopassaggio di via Aldo Moro versa in condizioni di abbandono, fra acqua alta a causa delle piogge, rifiuti e persino una sorta di capanna eretta da ignoti davanti a quello che era uno degli accessi. E’ quanto segnalato da un residente della zona, Giovanni Ricci, che chiedere un intervento volto a recuperare quello spazio che già nel 2006 rivelava, a suo avviso, le prime criticità in termini di allagamento. 🔗lanazione.it

Una foto postata sui social spacca l'opinione pubblica tra chi critica e chi plaude. A Certosa viabilità interrotta dal fango, a Rivarolo esonda torrente Bomba d'acqua a Genova. Danni e fango soprattutto in Valpolcevera, tanto che stamani a spalare si è presentato anche il sindaco facente fun 🔗ilgiornaleditalia.it

Nubifragio, Agazzano allagata e strade come fiumi; Bomba d'acqua su Agazzano, grandine a Gragnano e Piacenza; Il campo va sott'acqua: «Ma Agazzanese-Nibbiano si giocherà»; Bomba d’acqua Agazzano allagata e strade come fiumi. 🔗Ne parlano su altre fonti

Bomba d’acqua, Agazzano allagata e strade come fiumi - Una violenta quanto breve ondata di maltempo si è abbattuta nel pomeriggio del 23 aprile sulla Valluretta. Un temporale che ha sprigionato la propria forza in pochi minuti, provocando diversi disagi e ... 🔗ilpiacenza.it

Bomba d'acqua a Milano, le immagini della città allagata - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... 🔗video.sky.it

Città sott’acqua: allagata Vibo Marina - Bomba d’acqua e traffico in tilt sulle principali arterie della città. Strade allagate in diverse zone a causa del nubifragio che si è abbattuto su Vibo Valentia nella giornata odierna. Fortissimi ... 🔗zoom24.it