Si fa fare bonifici per oltre 40mila euro da una 70enne di Trieste abruzzese denunciato

Un raggiro che, complessivamente, le sarebbe costato oltre 40mila euro. Vittima della truffa una 70enne di Trieste che all'uomo, avrebbe fatto bonifici raggiungendo la ragguardevole somma. A riportare la notizia è TriestePrima.

