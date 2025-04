I Complici Dolcenera e Gigi trionfano e vanno in semifinale Gli Estetici si commuovono per un amico a 4 zampe

Complici si sono aggiudicati il primo posto in classifica mentre la coppia eliminata è stata inaspettatamente quella delle Sorelle. Pechino Express 2025, realizzato da Banijay Italia, è disponibile anche in streaming su NOW e on demand Sky Go. Giulio Berruti a "Pechino Express": «Figli? Io e Maria Elena Boschi ci stiamo provando da un po'»

Di Dolcenera, cantante dalla voce incofondibile, si conosce poco riguardo la sua vita privata! Scopriamo di seguito da quanto tempo vive con il compagno Gigi! Leggi anche: Dolcenera e Francesco Baccini: la storia d’amore nata in tv e finita malissimo, ecco cosa è successo Emanuela Trane, in arte Dolcenera, è tra le cantanti più amate e apprezzate nel mondo delle sette note. Ha iniziato a studiare musica fin da bambina, dedicandosi al pianoforte, al clarinetto e al canto. 🔗donnapop.it

Gigi Campanile è il fidanzato della cantante Dolcenera (Emanuela Trane il vero nome) da quasi 30 anni. Originario di Maglie, in provincia di Lecce, è laureato in giurisprudenza ma da sempre è appassionato di musica. Una delle sue passioni più grandi era la lettura e grazie a questa, in un giorno d’estate ha conosciuto Dolcenera. Quel giorno lui leggeva sulla spiaggia e la cantante, un tempo appassionata di letture complesse, è rimasta affascinata dall’uomo, ha fatto il primo passo e ha cercato ... 🔗metropolitanmagazine.it

