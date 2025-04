25 aprile Fontana in aula alla Camera monito contro le sopraffazioni

aprile. Una ricorrenza che rappresenta un monito a ripudiare ogni forma di sopraffazione e a impegnarsi, giorno dopo giorno, nella costruzione di una società saldamente ancorata ai valori della libertà e della democrazia e capace di rigenerare speranza".Così il presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, ha aperto in aula alla Camera le celebrazioni per l'80esimo anniversario della Liberazione.

ROMA (ITALPRESS) – "Il 25 aprile 1945 il popolo italiano riconquistava la propria libertà dopo oltre vent'anni di dittatura fascista e il dramma della guerra e dell'occupazione tedesca. In uno dei momenti più difficili della storia del nostro Paese, quando ogni speranza sembrava ormai perduta, donne e uomini, giovani e anziani, militari e civili, offrirono un generoso contributo nella lotta di Liberazione.

Roma, 24 apr. (askanews) - " In un simile scenario è indispensabile riaffermare con orgoglio le origini più autentiche della nostra democrazia. Con questo spirito siamo chiamati a celebrare il 25 aprile. Una ricorrenza che rappresenta un monito a ripudiare ogni forma di sopraffazione e a impegnarsi, giorno dopo giorno, nella costruzione di una società saldamente ancorata ai valori della libertà e della democrazia e capace di rigenerare speranza".

ROMA (ITALPRESS) – "Il 25 aprile 1945 il popolo italiano riconquistava la propria libertà dopo oltre vent'anni di dittatura fascista e il dramma della guerra e dell'occupazione tedesca. In uno dei momenti più difficili della storia del nostro Paese, quando ogni speranza sembrava ormai perduta, donne e uomini, giovani e anziani, militari e civili, offrirono un generoso contributo nella lotta di Liberazione.

