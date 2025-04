Internet come dono di Dio Il rapporto tra il Papa e i social

Papa Francesco il web era "un dono di Dio". Una frase forte, coraggiosa, che ha per sempre marcato il rapporto tra il Pontefice, scomparso oggi, è il mondo di Internet. Star (a volte inconsapevole) dei social media, il Pontefice sapeva come sfruttare Internet per predicare il Vangelo, ampliando l'appeal della Chiesa e modernizzandone la comunicazione. Ma allo stesso tempo ha anche regolarmente messo in guardia contro la piaga della disinformazione e, negli ultimi anni, ha puntato il dito sui possibili pericoli dell'intelligenza artificiale. Francesco vedeva nella rete uno strumento per rendere l'umanità più unita e connessa, una possibilità per rompere le barriere e i muri, e per costruire relazioni tra persone che abitano e vivono in contesti molto lontani. Ma come ogni strumento, anche il web va usato con particolare attenzione, soprattutto se parliamo di divulgazione informazione.

