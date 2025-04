Collovati convinto Triplete mancato Una storia che si sono inventati i media tutti attendono questa Inter al varco Ecco come si combatte la stanchezza

Inter, Fulvio Collovati, ha commentato così il momento dei nerazzurri dopo il KO in semifinale di Coppa Italia contro il MilanIntervistato da Adnkronos, Fulvio Collovati analizza il momento stagionale che sta attraversando l’Inter, la quale si è vista sfumare il sogno Triplete con la sconfitta di ieri in Coppa Italia contro il Milan.Inter STANCA MENTALMENTE – «Parlo di stanchezza mentale perché non credo sia fisica: una squadra stanca fisicamente non vince negli ultimi minuti a Monaco di Baviera contro il Bayern, non rimonta uno svantaggio iniziale in casa coi bavaresi solo una settimana fa. Ma se prendi due reti contro il Parma e soprattutto, come ieri, attacchi nel primo tempo e giochi ma poi ti rilassi subendo addirittura tre reti nel derby, allora davvero si può parlare di stanchezza mentale». Internews24.com - Collovati convinto: «Triplete mancato? Una storia che si sono inventati i media, tutti attendono questa Inter al varco! Ecco come si combatte la stanchezza» Leggi su Internews24.com L’ex difensore dell’, Fulvio, ha commentato così il momento dei nerazzurri dopo il KO in semifinale di Coppa Italia contro il Milanvistato da Adnkronos, Fulvioanalizza il momento stagionale che sta attraversando l’, la quale si è vista sfumare il sognocon la sconfitta di ieri in Coppa Italia contro il Milan.STANCA MENTALMENTE – «Parlo dimentale perché non credo sia fisica: una squadra stanca fisicamente non vince negli ultimi minuti a Monaco di Baviera contro il Bayern, non rimonta uno svantaggio iniziale in casa coi bavaresi solo una settimana fa. Ma se prendi due reti contro il Parma e soprattutto,ieri, attacchi nel primo tempo e giochi ma poi ti rilassi subendo addirittura tre reti nel derby, allora davvero si può parlare dimentale».

Aggiornamenti pubblicati da altri media

di RedazioneL’ex difensore dell’Inter, Marco Materazzi, ha elogiato i nerazzurri per il passaggio del turno in Champions contro il Bayern Monaco Intervenuto come ospite nell’ultima puntata di Viva El Futbol su Twitch, Marco Materazzi si è espresso così in merito al passaggio alle semifinali di Champions League ottenuto dall’Inter grazie al pareggio di ieri sera a San Siro contro il Bayern Monaco. 🔗internews24.com

Prima un Bayern Monaco che a San Siro finora a ha saputo solo vincere. Poi quel Bologna che tre anni fa – proprio di questi tempi – scuciva lo scudetto dalle maglie dell’Inter. Per consegnarlo oltretutto nelle mani dei cugini del Milan. Infine, a proposito di bestie nere (stagionali), il quinto derby di questo 2024/25. Incrocio che nella stagione corrente per più di una volta ci ha fatto andare di traverso il colore rossonero dei cugini del Milan (ma anche del Bayer Leverkusen se vogliamo ... 🔗ilprimatonazionale.it

di Redazione JuventusNews24Collovati, ex difensore e opinionista ha detto la sua sul possibile arrivo di Massimiliano Allegri alla guida del Milan ai microfoni di MilanNews24 Fulvio Collovati ha commentato il possibile ritorno di Massimiliano Allegri ai microfoni di MilanNews24. Ecco cos’ha detto sull’ex allenatore della Juve. PAROLE – «Ho letto che Sacchi sarebbe contrario. Per me Allegri rientra nella schiera di quei numeri uno che sono una decina nel panorama nazionale e internazionale. 🔗juventusnews24.com

Collovati: "Se sbagli al derby finisci nei poster: a me da 40 anni ricordano Hateley" - "Tutti ti possono parlare del derby, ma bisogna viverlo per capire cos’è", dice Fulvio Collovati in un'intervista ... Io non penso di non aver mancato il centravanti ma lui è stato bravissimo ... 🔗fcinternews.it

Collovati: "Al Milan manca umiltà. Le responsabilità le hanno anche i giocatori" - C'è ancora la Coppa Italia da giocare, con l'ennesimo derby stagionale. Fulvio Collovati, in esclusiva per MilanNews.it, ci ha detto la sua: "Nelle ultime cinque partite il Milan ha subito 9 gol, ... 🔗milannews.it

MN - Collovati: "Non è normale entrare in campo e aspettare ogni volta che l'avversario segni... - Fulvio Collovati, in esclusiva per MilanNews.it ... è come se un pugile aspettasse di prendersi il pugno dell'avversario. Manca il carattere". 🔗milannews.it