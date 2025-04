Alessandrini M5s su tasse e finanze in Abruzzo Giunta Marsilio e governo Meloni scaricano i fallimenti sui cittadini

Nessun beneficio dalle misure tributarie del governo Meloni per gli abruzzesi, tassati ingiustamente dalla Giunta Marsilio. A dirlo la consigliera regionale del M5s Erika Alessandrini che attacca governo nazionale e regionale in merito alla questione delle tasse e della gestione delle finanze.

“L’Abruzzo merita rispetto, ma oggi la destra di Marsilio ha scelto ancora una volta l’arroganza e la fuga. Invece di affrontare il popolo che protesta contro una stangata ingiusta, si sono nascosti in una sala sotterranea per votare l’aumento delle tasse, nel silenzio e nell’ombra, lontani dagli... 🔗ilpescara.it

“Una sceneggiata fatta a tavolino per imbrogliare gli abruzzesi: la verità delle carte dice che Marsilio ha mentito agli Abruzzesi con un finto inizio lavori” e per questo “noi chiediamo formalmente le dimissioni di Marsilio che ha voluto spacciare come attiva una attività che invece... 🔗ilpescara.it

"Il Movimento 5 Stelle ribadisce con forza che Ambiente spa deve restare pubblica al 100%, così come chiedono i sindacati e lavoratori". A ribadirlo è la consigliera regionale Erika Alessandrini, che aggiunge: "Non accettiamo le fumose dichiarazioni della giunta regionale, che prima nega... 🔗ilpescara.it

Finanza pubblica e sanità, Alessandrini: “Giunta Marsilio e governo scaricano il fallimento sui cittadini” - L'Aquila. Finanza pubblica e sanità, Alessandrini (M5S): "Giunta Marsilio e governo Meloni scaricano il fallimento sui cittadini. Tagli, tasse e ... 🔗abruzzolive.it

CRISI FINANZA PUBBLICA E SANITA’: ALESSANDRINI (M5S), “MARSILIO E MELONI SCARICANO SUI CITTADINI” - PESCARA – “Gli abruzzesi non vedranno un euro delle misure tributarie presenti nella finanziaria del Governo Meloni. Ogni possibile beneficio sarà completamente annullato dalla manovra della Giunta Ma ... 🔗abruzzoweb.it

Aumento Irpef, Alessandrini (M5S): "Marsilio e la destra trattano il ceto medio come bancomat" - "Marsilio e la destra trattano il ceto medio come bancomat e lo chiamano taglio delle tasse": sono le dichiarazioni della consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Erika Alessandrini ... 🔗informazione.it