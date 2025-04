Comunali Piciocchi Salis dica che intenzioni ha su gratuità mezzi pubblici

gratuità dipende da una delibera del Consiglio metropolitano che in questo momento non è possibile perché il Consiglio metropolitano è. Genovatoday.it - Comunali: Piciocchi, "Salis dica che intenzioni ha su gratuità mezzi pubblici" Leggi su Genovatoday.it "Credo che prima di esprimersi dovrebbe conoscere o informarsi sulle norme che regolano queste decisioni. La soluzione definitiva e quindi rendere strutturale ladipende da una delibera del Consiglio metropolitano che in questo momento non è possibile perché il Consiglio metropolitano è.

