ATP Madrid Etcheverry e Giron prossimi rivali per Musetti e Berrettini Fonseca convince

Madrid. Sulla terra rossa della Caja Magica, il bilancio in casa Italia è stato positivo: tre vittorie e una sola sconfitta. Sono arrivate le vittorie di Lorenzo Sonego contro il serbo Miomir Kecmanovic (6-4 7-6 (5)), di Luciano Darderi contro il francese Quentin Halys (6-4) e di Matteo Arnaldi contro il croato Borna Coric (4-6 6-4 7-5). Niente da fare, invece, per Mattia Bellucci, ko contro Dami Dzumhur sullo score di 4-6 6-4 6-2.Sonego affronterà nel secondo turno l'australiano Alex de Minaur, mentre Darderi sarà opposto allo statunitense Frances Tiafoe, mentre Arnaldi giocherà contro l'ex n.1 del mondo, Novak Djokovic. Indubbiamente, degli impegni complicati, specialmente per il piemontese e il ligure.Un day-2 che ha designato anche i rivali dei tennisti nostrani già al secondo turno in quanto teste di serie.

Continua il gran ballo di Madrid, a oltre 650 metri sul livello del mare, per il secondo Masters 1000 sulla terra rossa nonché quarto in generale, corrispondente anche al quinto WTA 1000 stagionale e primo, in questo caso, sul mattone tritato. Oggi si completano i primi turni femminili e iniziano quelli maschili. Se tra le donne, salvo ripescaggi, non ci sarà nessuna presenza azzurra oggi, tra gli uomini ce ne sono tre da registrare. 🔗oasport.it

Federico Cinà ha vinto il match contro Coleman Wong all’Atp Madrid 2025. L’azzurro, n°373 del ranking, ha superato il tennista di Hong Kong, n°169, con il punteggio di 7-6(5) 6-1 in un’ora e 18 minuti. Per lui si tratta della seconda vittoria in un torneo Masters 1000 dopo quella di Miami. Il 18enne di Palermo, iscritto alla competizione grazie a una wild card, al secondo turno affronterà lo statunitense Sebastian Korda (n°24 Atp e n°23 del seeding) contro cui non ha mai giocato. 🔗lapresse.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Federico Cinà e Chak-lam Wong, partita valevole per il primo turno dell’ATP Master 1000 di Madrid 2025. Sfida tra wild-card nel primo turno del torneo madrileno: la giovane promessa del tennis italiano affronta il tennista asiatico, giocatore che sta provando a scalare la classifica per avvicinare la top 100. 🔗oasport.it

