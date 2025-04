Juve su Conte è tutto confermato la risposta del Napoli

Conte alla Juve: la notizia tiene sulle spine tutti i tifosi del Napoli. Dopo la brutta prestazione e la sconfitta in casa del Parma, la Juventus si trova a fare i conti con una stagione davvero pessima. L'obiettivo Champions League è ancora raggiungibile ma, mentre le dirette avversarie convincono sempre di più, la Juve continua a deludere le aspettative e a sprecare occasioni. La dirigenza bianconera è dunque già al lavoro per alzare il livello e programmare al meglio la prossima stagione. Oltre a monitorare vari giocatori interessanti, la società valuterà anche l'opzione di non confermare Tudor e iniziare un nuovo ciclo con un nuovo allenatore. Il sogno proibito della Juventus è un ritorno di Antonio Conte, ma l'opinione del Napoli è chiarissima.

Su Repubblica i piani della Juventus per l’allenatore del futuro. Secondo quanto scrive il quotidiano, Igor Tudor sta provando a conquistarsi la conferma e così allontana lo spettro di Conte da Torino. Il croato ha anche smussato quegli angoli del carattere più duri e sembra funzionare con la squadra. Leggi anche: Juventus, Reja: «Adesso con Tudor i giocatori vengono valorizzati per quelle che sono le loro caratteristiche» Tudor in tre settimane ha quasi convinto la Juventus Su Repubblica si ... 🔗ilnapolista.it

