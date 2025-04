Bag anti spreco a mensa verifiche sulla qualità e pulizia nelle cucine ecco esito del incontro tra Comune e ditta

sulla situazione mense scolastiche al centro di un incontro, che siè svolto nella giornata di mercoledì 23 aprile, tra l’assessore Valeria Toppetti, il dirigente comunale Marco Molisani, il direttore dell'esecuzione del contratto Smeraldo Ferri Franchini, il Rup Alessandra Di Zio e i. Ilpescara.it - "Bag anti spreco a mensa, verifiche sulla qualità e pulizia nelle cucine": ecco l'esito dell'incontro tra Comune e ditta Leggi su Ilpescara.it Il puntosituazione mense scolastiche al centro di un, che siè svolto nella giornata di mercoledì 23 aprile, tra l’assessore Valeria Toppetti, il dirigente comunale Marco Molisani, il direttore'esecuzione del contratto Smeraldo Ferri Franchini, il Rup Alessandra Di Zio e i.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

La piattaforma Bcorp lancia una soluzione economica e ambientale dedicata ai padroni di 65 milioni di esemplari, tanti sono cani, gatti e altri animali in Italia: una box dispensa a loro dedicata, primo brand ad aderire Edgard & Cooper 🔗vanityfair.it

ROMA – “Una norma di buon senso e civiltà che consente di destinare risorse ai più fragili”. Così il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi (foto), in merito al ddl che introduce nuovi reati contro le frodi agroalimentari. “Così si introduce la possibilità che i prodotti alimentari sequestrati, ma idonei al consumo, possano essere devoluti gratuitamente ad enti caritatevoli, associazioni o consorzi che si occupano di assistenza a persone bisognose o animali abbandonati – conclude Lupi – Si ... 🔗lopinionista.it

Sabato 12 (dalle 10 alle 19) e domenica 13 (dalle 10 alle 13) Librokilo arriva per la prima volta a Cervia per salvare ancora quintali di libri dal macero. Sarà possibile acquistare tantissimi libri a 10 euro al kg presso i Magazzini del sale. Una valorizzazione dei locali di via Nazario Sauro in perfetta sintonia con Librokilo, progetto che nasce proprio per dare una seconda vita a libri destinati al macero pur essendo ancora in ottimo stato. 🔗ilrestodelcarlino.it

Bag anti spreco a mensa, verifiche sulla qualità e pulizia nelle cucine: ecco l'esito dell'incontro tra Comune e ditta; 'Bag anti spreco a mensa, verifiche sulla qualità e pulizia nelle cucine': ecco l'esito dell'incontro tra Comune e ditta; Giampietro (Pd) replica a Toppetti sulle mense: Altro che attenzione alla scuola, c'è voluto l'intervento dei Nas; Gli alunni portano a casa il cibo avanzato: bag anti spreco. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Pescara al centro le mense scolastiche: nuove misure anti-spreco e controlli sulla qualità del cibo - Le mense scolastiche di Pescara si rinnovano con menù a chilometro zero, iniziative anti-spreco, interventi strutturali e nuovi strumenti digitali per garantire qualità, sicurezza e sostegno alle fami ... 🔗gaeta.it

Gli alunni portano a casa il cibo avanzato: bag anti spreco - A non sprecare s’impara da piccoli. Perché buttare il cibo fa male alla società, soprattutto in un momento di crescente fragilità delle famiglie come quello attuale, e fa male all’ambiente, dato che ... 🔗laprovinciadicomo.it