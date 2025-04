Kalulu Juve il francese è uno dei pochi a salvarsi al Tardini difesa ed anche fase offensiva I numeri della sua partita

Kalulu Juve, il difensore francese è stato uno dei pochi a salvarsi al Tardini: non solo difesa. I numeri della partitaTroppo brutta per essere vera. A Parma è arrivata la prima sconfitta anche per la Juve di Tudor: i bianconeri sono caduti al Tardini con il risultato di 1-0, tornando così al quinto posto in classifica e di nuovo in piena lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. È stata per distacco la peggior Juventus della breve gestione Tudor, una squadra mai davvero in partita ed in grado di fare male ai padroni di casa. Uno dei pochi a salvarsi ed a provarci al Tardini è stato Pierre Kalulu. Ecco i numeri della sua partita.Kalulu Juve, dalla difesa all'apporto offensivo: la prestazione in numeriKalulu è stato schierato da terzo di difesa a destra nella linea a tre disegnata da Tudor.

di Redazione JuventusNews24Kalulu verso una maglia da titolare in Juve Atalanta: tutti i dettagli sulla possibile formazione dei bianconeri Ci sono importanti aggiornamenti per quanto riguarda le possibili scelte di Thiago Motta in vista della sfida della Juve contro l’Atalanta. Con Gatti che è ancora in dubbio per la sfida di Bergamo, secondo quanto riportato da Gazzetta.it, l’ex Milan si candida a una maglia da titolare dopo essere rientrato dall’infortunio contro il Verona. 🔗juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24Kalulu Juve, avverrà il riscatto del difensore francese dal Milan? Ecco come stanno le cose attualmente Pierre Kalulu e la Juve dovrebbero proseguire il proprio matrimonio insieme. Questo è quanto emerge sulle colonne di calciomercato.com. Il club bianconero non sembra essere particolarmente riluttante all’idea di confermare il difensore francese, così come il Milan sembra essere sul riscatto bianconero del transalpino. 🔗juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24Kalulu torna titolare in Fiorentina Juve: ecco da quanto tempo il difensore bianconero non gioca dal primo minuto. Il dato Ci sarà Pierre Kalulu in difesa per la sfida Fiorentina Juve di questa sera alle 18.00, con Thiago Motta che ha deciso di puntare sul francese nel ruolo di terzino sinistro al posto di Andrea Cambiaso. Prima partita da titolare per l’ex Milan dopo il rientro dall’infortunio contro Verona e Atalanta: è dal 29 gennaio (Juve Benfica 0-2) che ... 🔗juventusnews24.com

