Tentato femminicidio a Torre Annunziata a Napoli cerca di uccidere moglie a martellate e si suicida a 91 anni

anni si è tolto la vita gettandosi dal balcone della propria casa a Torre Annunziata, Napoli. Prima aveva aggredito la moglie a martellate Notizie.virgilio.it - Tentato femminicidio a Torre Annunziata a Napoli, cerca di uccidere moglie a martellate e si suicida a 91 anni Leggi su Notizie.virgilio.it Un uomo di 91si è tolto la vita gettandosi dal balcone della propria casa a. Prima aveva aggredito la

Altre fonti ne stanno dando notizia

Una donna è stata trovata morta nella sua abitazione a Rufina, in provincia di Firenze, mentre il convivente è ricoverato in ospedale a Careggi in gravi condizioni. Secondo una prima... 🔗ilmessaggero.it

Torre del Greco. “DV STAI” “VEDIAMOCI DAVANTI AL PUB” così iniziano due rivali per a ragazza contesa. Carabinieri fermano 18enne per tentato omicidio “DV STAI!” – “VEDIAMOCI DAVANTI AL PUB”. Iniziano così i messaggi social tra due ragazzi di Torre del Greco. Manca poco alla mezzanotte e i protagonisti di questa vicenda che poteva finire in tragedia hanno 18 e 20 anni. Tra i due c’è una fidanzatina contesa che ha lasciato il 18enne per il ragazzo più grande. 🔗puntomagazine.it

Una donna è stata trovata morta nella sua abitazione a Rufina, in provincia di Firenze, mentre il convivente è ricoverato in ospedale a Careggi in gravi condizioni. Secondo una prima... 🔗ilmessaggero.it

Tenta di uccidere la moglie a martellate e si suicida lanciandosi dal balcone. La donna è in prognosi riservata; Ultranovantenne tenta di uccidere a martellate la moglie, poi si lancia dal balcone e muore; Torre Annunziata: aggredisce a martellate la moglie, poi si uccide; Papa Francesco in San Pietro dopo la traslazione della salma, in migliaia rendono omaggio al Pontefice. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Tentato femminicidio a Torre Annunziata a Napoli, cerca di uccidere moglie a martellate e si suicida a 91 anni - Un uomo di 91 anni si è suicidato gettandosi dal balcone della propria casa a Torre Annunziata, Napoli. Prima aveva aggredito la moglie a martellate ... 🔗virgilio.it

Tenta di uccidere la moglie a martellate poi si toglie la vita - E' accaduto a Torre Annunziata: un uomo di 91 anni ha colpito ripetutamente la donna (non in pericolo di vita) poi si è lanciato dal quinto piano ... 🔗rainews.it

Torre Annunziata, 91enne prende a martellate la moglie e si toglie la vita: la donna è grave - Un pensionato di 91 anni si è tolto la vita dopo avere tentato di assassinare la moglie a martellate: è successo a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Secondo le prime informazioni l’uomo ha ... 🔗msn.com