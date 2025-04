Caf Epaca Coldiretti Piacenza ed Anpas sinergia nei servizi

Coldiretti Piacenza e Anpas (organizzazione di volontariato) di Piacenza in ambito fiscale e previdenziale. A presentare l’importante collaborazione al Mercato Coperto di Campagna Amica, sono stati il direttore di Coldiretti Piacenza Roberto Gallizioli, la. Ilpiacenza.it - Caf, Epaca Coldiretti Piacenza ed Anpas: sinergia nei servizi Leggi su Ilpiacenza.it È stata siglata la convenzione tra(organizzazione di volontariato) diin ambito fiscale e previdenziale. A presentare l’importante collaborazione al Mercato Coperto di Campagna Amica, sono stati il direttore diRoberto Gallizioli, la.

Sono aperte le iscrizioni per il bando per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale, che scade il 18 febbraio ed è riservato ai giovani tra i 18 e i 28 anni. Tra gli enti in cui è possibile fare domanda c’è il patronato Epaca di Coldiretti... 🔗ilpiacenza.it

