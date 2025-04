Autismo Azienda sanitaria provinciale proroga i contratti del personale specializzato

Azienda sanitaria provinciale ha prorogato i contratti di lavoro per 18 operatori, nell'ambito del Progetto regionale "La cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico", finanziato dal ministero della Salute attraverso il fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro. Cataniatoday.it - Autismo, l'Azienda sanitaria provinciale proroga i contratti del personale specializzato Leggi su Cataniatoday.it L'hato idi lavoro per 18 operatori, nell'ambito del Progetto regionale "La cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico", finanziato dal ministero della Salute attraverso il fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro.

L'Azienda sanitaria provinciale ha prorogato i contratti di lavoro per 18 operatori, nell'ambito del Progetto regionale "La cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico", finanziato dal ministero della Salute attraverso il fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro...

