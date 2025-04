Premiati gli studenti del serale Aterno Manthoné di Pescara vincono un premio nazionale alla Feltrinelli di Napoli

studenti della quarta B del corso serale dell’istituto tecnico commerciale e per geometri Aterno-Manthoné di Pescara, diretto dalla preside Elvira Pagliuca, sono stati Premiati per il concorso “Quella volta che . il Razzismo non esisteva?” nella sede napoletana della libreria Feltrinelli. Ilpescara.it - Premiati gli studenti del serale Aterno-Manthoné di Pescara: vincono un premio nazionale alla Feltrinelli di Napoli Leggi su Ilpescara.it Tredella quarta B del corsodell’istituto tecnico commerciale e per geometridi, diretto dpreside Elvira Pagliuca, sono statiper il concorso “Quella volta che . il Razzismo non esisteva?” nella sede napoletana della libreria

Su altri siti se ne discute

Tre studenti della quarta B del corso serale dell’istituto tecnico commerciale e per geometri Aterno-Manthoné di Pescara, diretto dalla preside Elvira Pagliuca, sono stati premiati per il concorso “Quella volta che … il Razzismo non esisteva?” nella sede napoletana della libreria Feltrinelli... 🔗ilpescara.it

Per alcuni e alcune sarà forse la prima volta in Arena: emozioni e ricordi che rimarranno impressi per sempre nella memoria, come nell'assistere ad uno spettacolo in un teatro prestigioso come il Teatro Filarmonico senza magari averci messo piede prima. Quest’anno gli studenti più bravi delle... 🔗veronasera.it

Di fronte a preoccupanti scenari di guerra, sono i più giovani a lanciare un messaggio di concordia. Questo lo scopo di "Un poster per la pace", il concorso internazionale promosso dal Lions Club Masegra. "La pace senza limiti" il tema guida di quest’anno, che è stato interpretato al meglio da tre alunni della scuola secondaria di primo grado "Maria Cecilia Turchi" dell’istituto paritario Pio XII di Sondrio. 🔗ilgiorno.it

Premiati gli studenti del serale Aterno-Manthoné di Pescara: vincono un premio nazionale alla Feltrinelli di Napoli; Premiati gli studenti del serale Aterno - Manthoné di Pescara: vincono un premio nazionale alla Feltrinelli di Napoli; Pescara, premiati i maturandi dell'Istituto Aterno-Manthoné diplomati con il massimo dei voti; All'Aterno - Manthonè consegnati gli attestati agli studenti che si sono diplomati con il massimo dei voti. 🔗Ne parlano su altre fonti