Il vero modello Caivano è la fabbrica degli operai

Caivano si è costituita in cooperativa di lavoratori, rilevando la fabbrica siderurgica in fallimento. Wbo . Il vero modello Caivano è la fabbrica degli operai il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Il vero modello Caivano è la fabbrica degli operai Leggi su Cms.ilmanifesto.it Ha appena festeggiato i dieci anni. Il 23 aprile del 2015 la Wbo Italcables disi è costituita in cooperativa di lavoratori, rilevando lasiderurgica in fallimento. Wbo . Ilè lail manifesto.

A metà strada tra il Pasolini di Ragazzi di vita e Fattacci di Vincenzo Cerami, in un gioco di continuo rimando tra personalità eccentriche e mitologie stravolte dell’Italia provinciale di ieri e di oggi, in quel dell’estrema periferia di Roma, far west di marane, baracche, palazzoni in riva al mare, dove il confine tra vita e malavita è sottilissimo, Davide Desario, cronista di lungo corso che si è fatto le ossa al Messaggero occupandosi di cronaca nera, politica e attualità, fino a ... 🔗secoloditalia.it

"San Cristoforo ha bisogno di una presenza più forte dello Stato. Il commissariato di polizia è un punto di riferimento importante per il quartiere e, in concomitanza con l'arrivo dei fondi dal Decreto Caivano, dobbiamo rafforzarlo". Lo ha dichiarato la parlamentare del Movimento Cinque Stelle... 🔗cataniatoday.it

Un documento di quattordici pagine per raccontare tutti gli interventi da portare avanti per riqualificare il quartiere, come alternativa al modello Caivano. A proporlo sono gli attivisti e le attiviste del comitato Quarticciolo ribelle, che hanno messo a punto le proposte, con il contributo del... 🔗romatoday.it

