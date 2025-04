Tempest Rising è disponibile il trailer esteso e l’aggiornamento competitivo per il multiplayer

Tempest Rising, il moderno gioco di strategia in tempo reale pubblicato da 3D Realms (etichetta di Saber Interactive) e Knights Peak, in collaborazione con lo sviluppatore Slipgate Ironworks, è stato ufficialmente lanciato su Steam il 17 aprile, ricevendo recensioni entusiastiche da parte di fan e critica. Oggi arriva una versione estesa del trailer di lancio del gioco, insieme ad un aggiornamento competitivo per il multiplayer che introduce la modalità classificata e le classifiche, aggiungendo ulteriore profondità all’esperienza RTS classica.Il lancio è stato solo l’inizio per Tempest Rising! Il primo aggiornamento del gioco arriverà su Steam oggi e introduce partite multigiocatore classificate e classifiche. Ulteriori contenuti sono in arrivo, tra cui la possibilità di mettersi in coda con gli amici, la modalità Spettatore, nuove opzioni per le partite schermaglia, e la fazione giocabile Veti, già vista nella campagna. Game-experience.it - Tempest Rising, è disponibile il trailer esteso e l’aggiornamento competitivo per il multiplayer Leggi su Game-experience.it , il moderno gioco di strategia in tempo reale pubblicato da 3D Realms (etichetta di Saber Interactive) e Knights Peak, in collaborazione con lo sviluppatore Slipgate Ironworks, è stato ufficialmente lanciato su Steam il 17 aprile, ricevendo recensioni entusiastiche da parte di fan e critica. Oggi arriva una versione estesa deldi lancio del gioco, insieme ad un aggiornamentoper ilche introduce la modalità classificata e le classifiche, aggiungendo ulteriore profondità all’esperienza RTS classica.Il lancio è stato solo l’inizio per! Il primo aggiornamento del gioco arriverà su Steam oggi e introduce partite multigiocatore classificate e classifiche. Ulteriori contenuti sono in arrivo, tra cui la possibilità di mettersi in coda con gli amici, la modalità Spettatore, nuove opzioni per le partite schermaglia, e la fazione giocabile Veti, già vista nella campagna.

